Крис Эванс показал интимное фото вместо семейной игры

"Капитан Америка" актер Крис Эванс оказался в центре интернет-скандала. Звезда кинокомиксов по ошибке запостил в соцсети фотографию своих половых органов, сообщает Independent.

Перед этим Эванс пообещал показать фанатам запись с экрана iPhone, на которой его семья играет в шарады. Но в конце ролика актер случайно открыл галерею, в которой среди других снимков находилось и фото обнаженных мужских гениталий, так называемый дикпик. Явление стало носить массовый характер с распространением смартфонов. По статистике, более 45% опрошенных женщин 18–36 лет хотя бы раз в жизни получали такое фото от мужчин. Психологи считают такие рассылки формой эксгибиционизма.

39-летний актер удалил злополучное видео, однако подписчики успели не только увидеть фото, но и сохранить скриншот. Снимок разлетелся по Сети, после чего некоторые пользователи призвали бойкотировать творчество Эванса. Однако большинство фанатов поддержало актера и даже восхитилось увиденным.

Сам актер пока никак не прокомментировал произошедшее.