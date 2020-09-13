Москву ждет "обрушение холода"

Москву на следующей неделе ждет осенняя погода, рассказали в Гидрометцентре.

Хотя температура будет выше многолетних значений – 14-17 градусов в понедельник, вторник, среду, а в четверг воздух прогреется до 20-23 градусов. Но после прохождения теплой восточной периферии циклона температура вновь снизится до 14-15 градусов. Из-за резкого перепада москвичи почувствуют на себе "обрушение холода".

К концу недели температура приблизится к нормальной (или чуть ниже) для этого времени года – 10-15 градусов.