Лето вернулось: к вечеру в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

Синоптики пообещали жителям Москвы и обрасти 17 сентября возвращение лета на один день с температурой до 20-22 градусов, с пятницы же должно резко похолодать.

Однако почти летние температуры в четверг будут сопровождаться дожем, местами сильным, грозой и порывистым ветром.

Будет облачно, но с прояснениями, сообщили "Интерфаксу" в столичном Метеобюро.

Синоптики говорят, что в разных районах Москвы может выпасть от 5-ти до 14 миллиметров, а местами до 20 миллиметров осадков.

Это до 30 процентов месячной нормы сентября, уточнили в Метеобюро Москвы.

Месячная норма осадков для сентября в Москве – 65 мм.

При этом порывы ветра в столице могут достигать 18 метров в секунду.

О том, что 17 сентября в Подмосковье ожидаются гроза, временами ливни и сильный ветер до 20 метров в секунду, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Спасательное ведомство рекомендует подготовиться к этому заранее: припарковать машины в гаражи, убрать со дворов и балконов вещи, а находясь на улице в непогоду, обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в столичном регионе с понедельника, 21 сентября, начнется золотая осень, а в Сибирь идет летняя жара.