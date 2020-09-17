Вильфанд пообещал Сибири аномальное тепло, а Москве – золотую осень

Аномально теплая погода ожидает жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидается от 12 до 14 градусов днем. Для данных регионов это очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы.

В Приморье будет 24-25 градусов тепла, в Амурской области – выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3-4 градуса.

В Москве с понедельника начнется золотая осень. По словам Вильфанда, так как летом в столице выпало большое количество осадков, можно рассчитывать на то, что период золотой осени будет продолжительным. Он пояснил, что если влаги мало, то корни не могут подпитывать ветви деревьев, и листва опадает рано. Но этим летом было много дождей, поэтому осень будет красивой.

"Для того, чтобы осень была красочной, нужна ясная погода. Когда солнце освещает листья, красота действительно неописуемая", – сказал Вильфанд ТАСС.

В понедельник ночью будет 2-7 градуса тепла, днем – 11-16 градусов. Во вторник ночью – 5-10 градусов тепла, днем -13-18 градусов тепла.