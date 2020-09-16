Погода в Сибири уже в ближайшие часы начнет стремительно меняться

Жителей Западной Сибири и Урала предупредили о резком похолодании! В Свердловской области даже объявлено штормовое предупреждение. С чем связано ухудшение погоды? И где в России уже намело сугробы высотой почти метр?

Зима и лето столкнулись в Сибири! На востоке региона – уже лежат сугробы, хоть горнолыжный сезон открывай. Но на западе – все еще стоит июльская жара. Правда, вскоре погода и там, и там начнет стремительно меняться. К чему это приведет?

Эти кадры сняты накануне, на хребте Хамар-Дабан, чуть южнее Байкала. Лето закончилось всего 2 недели назад. А тут уже лежат сугробы! Снег в сентябре здесь выпадал и ранее, но такого в 21-м веке еще не случалось. К середине месяца высота снежного покрова достигла 78 см! Даже в холодную эпоху – до глобального потепления – такое случалось от силы 3-4 раза за столетие. Ну а вот для контраста – западносибирские мегаполисы. В Новосибирске на этой неделе было до +21, в Омске до +27! Это выше июльской нормы. А в Красноярске даже случилось нашествие насекомых – божьих коровок и гнуса. Энтомологи говорят: такое иногда происходит, когда осень выдается слишком теплой.

Причины аномалий идеально просматриваются из космоса.

Резкое похолодание со снегопадами на восток Сибири принес активный циклон. Накануне его облачные поля накрыли Прибайкалье, и из-за арктического вторжения столбики термометров в Иркутске не поднялись даже до +10. В то же время западная половина региона находилась под влиянием обширного антициклона. Здесь ярко светило солнце, а вдобавок к берегам Оби и Иртыша еще и были заброшены воздушные массы из степей Казахстана.

Но уже сегодня ситуация в атмосфере начнет меняться. Посмотрите: Урал и юг Западной Сибири накроют поля дождевой облачности холодного атмосферного фронта. Осадки ожидаются довольно сильными — местами свыше 10-20 мм за сутки. А солнечный антициклон будет вынужден отступить на восток, к берегам Байкала.

Так что, лето и зима поменяются местами.

Уже сегодня на Ангаре и к западу от Байкала столбики термометров поднимутся до +15...+20. Еще теплее будет в верховьях Оби и Енисея — после полудня воздух прогреется до +20...+25! Но вот жителям Урала и крайнего запада Сибири, наоборот, стоит готовиться к похолоданию.

Погода там станет вполне осенней – то есть, дождливой и прохладной. Например, в Екатеринбурге вплоть до конца недели дневная температура не превысит +12...+14, что немного прохладнее климата. И лишь в субботу тучи ненадолго рассеются, и воздух прогреется до +18.

А в Иркутске, наоборот, в ближайшие дни солнечно, а показания термометров поднимутся до отметок +17...+20. В выходные над городом появятся разрозненные массивы кучево-дождевой облачности, могут пройти небольшие ливни, и станет прохладнее — днем +16...+17. Впрочем, и это – значительно выше климатической нормы сентября.