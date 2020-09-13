МКС не будет уклоняться от ставшего мусором американского военного спутника

МКС не будет в понедельник уклоняться от неработоспособного американского спутника связи BRICSat-2, угрозы столкновения нет. Аналитики на основании данных автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях приняли решение не проводить маневр уклонения, передает РИА Новости.

Ранее в "Роскосмосе" объявили, что 14 сентября МКС выполнит такой маневр, чтобы не столкнуться с BRICSat-2, который был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy в 2019 году в интересах ВМС США.

Сейчас на МКС работают двое россиян – это Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец Крис Кэссиди.