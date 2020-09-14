Министерство транспорта РФ: правила тонировки в автомобилях могут измениться

Министерство транспорта России подготовило новый проект поправок к Правилам дорожного движения. В частности, Минтранс предлагает изменить правила контроля тонировки в автомобилях. Об этом сообщило издание "Коммерсант", ссылаясь на документ.

Как отмечается, ведомство предложило снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом до 70 процентов (с 75 процентов), при этом нормы у других стекол не устанавливаются. Согласно новым правилам, в автомобиле разрешено использование любых огнетушителей, знаков аварийной остановки и медицинских аптечек. Новым проектом предлагается запретить остановку и стоянку на островках безопасности. Что касается зоны действия знака "Остановка запрещена", она будет прекращаться после знака "Парковка".

В поправках предлагается ввести ограничение скорости у автобусов. Транспортные средства, оборудованные ремнями безопасности и только с сидячими местами, смогут развивать скорость до 90 километров в час, для остальных автобусов введен лимит – 70 километров в час. Для автобусов, перевозящих детей, обязательно будет использование оранжевых маячков. Также вводится знак "Движение автобусов запрещено".

Проект поправок был направлен в одну из рабочих групп аналитического центра при правительстве, где сейчас проходит "регламентные процедуры".