Глушаков посетил столичное дерби в компании футболистки ЦСКА

Бывший игрок московского "Спартака" Денис Глушаков в компании футболистки ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко посетил матч седьмого тура российской премьер-лиги между "красно-белыми" и "армейцами" (1:3).

О романе спортсменов сообщают уже давно, однако 25-летняя футболистка ранее утверждала, что у них с 33-летним полузащитником просто дружба. Вероятнее всего, дружба переросла в нечто большее, так как во время просмотра матча пара поцеловалась.

Поцелуй тура: Денис Глушаков и Ксения Коваленко ���� pic.twitter.com/eL3I6HM4n0 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 13, 2020

В феврале 2019 года Глушаков официально развелся со своей первой супругой Дарьей, которая обвинила футболиста в изменах. Бракоразводный процесс получился скандальным из-за взаимных претензий теперь уже бывших супругов.

Напомним, Глушаков в прошлом сезоне выступал в составе "Ахмата", который покинул в начале августа. Ранее Денис защищал цвета "Спартака", в составе которого принял участие в 173 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал десять результативных передач. Также на его счету 57 матчей и пять голов за сборную России.