Покрас Лампас закодировал Маяковского в Самаре

Жители Самары привыкают к новому виду набережной. Она стала новой достопримечательностью после того, как ее преобразил художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас. Он расписал подпорную стену под Маяковским спуском, передает телеканал "Россия 24".

По замыслу автора, в необычных каллиграфических символах закодированы стихи Владимира Маяковского.

Площадь гигантского граффити составляет 350 квадратных метров. Как сам художник сообщил в Instagram, на работу в духе "калиграффутуризма" он потратил 110 часов. Всего на стену он нанес 2500 символов.

Свое граффити художник приурочил ко Дню города, который в Самаре отмечают каждое второе воскресенье сентября. О начале его работы сообщалось еще 4 сентября.

Покрас Лампас известен и другими своими произведениями. Так, в августе он создал несколько граффити в Екатеринбурге в рамках фестиваля стрит-арта "Карт-бланш". Однако тогда его работы быстро испортили вандалы.