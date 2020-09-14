Сергей Степашин: Кокорина сейчас больше интересуют финансы

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о футболисте столичного "Спартака" Александре Кокорине. Бывший премьер-министр России признался, что бело-голубые вели переговоры с форвардом красно-белых, однако игрока не устроили финансовые условия сделки.

"Ему надо в "Спартаке" себя показать, какие еще перспективы? Надо стараться, надо биться. Есть же пример Эдуарда Стрельцова", – цитирует функционера "Комсомольская правда".

На вопрос журналиста, предлагало ли "Динамо" контракт Кокорину, Степашин ответил утвердительно. "Был разговор, между нами говоря. Но Александра, по-моему, больше сейчас интересуют финансы", – добавил он.

Напомним, что Александр Кокорин дебютировал за "Спартак" 13 сентября в матче с ЦСКА. Футболист вышел на замену во втором тайме, однако помочь своей команде обыграть армейцев ему не удалось.