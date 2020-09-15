В Москве начинается процесс по делу Цуркан о шпионаже

Мосгорсуд во вторник начинает первый процесс по делу бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Заседание пройдет в закрытом режиме, так как в материалах дела содержится гриф "секретно", сообщает "Интерфакс".

Будут рассмотрены ходатайства участников судебного разбирательства и вопрос о мере пресечения подсудимой.

Карина Цуркан была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы, которой передала документ, касающийся деятельности российских энергетических компаний. Сама Цуркан не считает себя виновной. Она утверждает, что таким образом ее пытались сместить ее с должности, а документа, который она якобы передала, она никогда не видела.