Найдено вещество, способное полностью нейтрализовать коронавирус

Ученые из Питтсбургского университета в США сообщили, что в ходе экспериментов им удалось обнаружить новое оружие для борьбы с COVID-19.

Речь идет о белковом соединении, которое способно полностью нейтрализовать коронавирус нового типа. Размер этого соединения в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания антиковидного препарата Ab8. Благодаря своему размеру, белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. Кроме того, он не связывается с клетками человека, что уменьшает возможные побочные эффекты. Результаты исследований американских ученых были опубликованы в журнале Cell.

По данным на 14 сентября, число инфицированных коронавирусом нового типа в мире достигло 29 006 033 человек. 19 625 959 пациентов уже выздоровели, 924 105 скончались.