Суд оставил в силе штраф отлученному от церкви схимонаху Сергию

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу лишенного сана и отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова) на штраф в 18 тысяч рублей по делу о возбуждении ненависти.

Сам схимонах на заседании апелляционной инстанции не присутствовал, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова, передает "Интерфакс".

Таким образом, решение суда первой инстанции о штрафе оставлено в силе.

Из-за высказываний схимонаха Сергия во время проповедей в Среднеуральском женском монастыре 20 июля суд в Верхней Пышме признал его виновным в совершении правонарушения по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Незадолго до этого суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тысяч рублей. Его адвокат подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила в силе назначенное по делу наказание.

В конце июля патриарх утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил отца Сергия (Романова) сана, признав его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги.

10 сентября схимонаха отлучили от церкви. Это решение суда Екатеринбургской епархии было направлено на утверждение правящему архиерею.