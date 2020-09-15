Футболист "Рубина" Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Нападающий футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев по дороге на тренировку попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Казани.

"Иван двигался по левой полосе улицы Профсоюзная, девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль футболиста", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Рубина".

Игнатьев – воспитанник "Краснодара", из которого перешел в "Рубин" зимой 2020 года за семь миллионов евро. В составе казанской команды 21-летний форвард принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

"Рубин" после семи туров российской премьер-лиги с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем матче чемпионата страны подопечные Леонида Слуцкого в воскресенье примут московский "Спартак". Сообщается, что ДТП не помешает участию игрока в матче против "красно-белых".