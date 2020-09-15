Володин сделает себе прививку от коронавируса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении в будущем сделать себе прививку от коронавируса.

По его словам, некоторые депутаты Госдумы стали добровольцами по испытанию российской вакцины​​​ от COVID-19.

"Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование", – рассказал он в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24", призвав в первую очередь защитить тех, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям/

Также Володин рассказала, что коронавирусом нового типа уже переболели 50 членов нижней палаты парламента.

Российская вакцина стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусом. Минздрав зарегистрировал ее 11 августа. А 9 сентября стартовала третья фаза испытаний вакцины. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев.

Ранее сообщалось, что новой вакциной уже привились глава Минобороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.