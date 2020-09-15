Немецкий политолог Рар: отношения Германии и России близки к катастрофе

Взаимоотношения Германии и Европы с Россией могут закончиться катастрофой. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что в процентном соотношении сейчас ситуация – 50 на 50.



По его словам, Германия была на пути к эмансипации всей Европы от Соединенных Штатов Америки. Немцы выстроили целый фронт против США, которые ввели санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".



В Германии больше, чем в других странах, говорили о концепции вместе с Россией построить этот трубопровод, но сейчас это все закончено.



Рар рассказал, что сейчас в Германии все больше говорят о новой Холодной войне. "Ситуация очень ужесточается, отношения могут быть разрушены", – отметил он.



По словам политолога, представители немецкой элиты идут на это. Им нужна Россия только в демократической форме. "Если РФ будет демократической страной, тогда мы готовы и дальше проводить партнерство", – пояснил эксперт.



Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в рамках общих интересов, но сейчас ничего не получается.

По его мнению, инцидент с Алексеем Навальным может повернуть европейскую политику в другую сторону.



Сейчас в Германии многие люди высказывают такое мнение, что нужно отказаться от российских ресурсов. "Даже во времена Холодной войны таких предложений никто не делал. Нет никакого стратегического диалога между странами, как идти дальше", – сказал он.

Но Россия и Китай – это великие державы, которые идут в направлении многополярного мира. Поэтому тут могут быть геополитические столкновения.



Энергетический альянс между Германией и Россией существовал со времен Советского Союза, в него было вложено много средств. Это поддерживало отношения между странами. А сейчас есть люди, которые говорят, что все проекты нужно закрыть, заключил Рар.