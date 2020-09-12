Немецкий депутат раскрыл тех, кто желает закрыть "Северный поток-2"

Ситуация с Навальным – это лишь повод испортить отношения России и Германии, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Он заявил, что правящая партия ФРГ ХДС "послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов". По его словам, ХДС изначально была настроена на закрытие газопровода "Северный поток-2".

Несколькими часами ранее в Германии состоялось совещание по ситуации с Алексеем Навальным. Другие партии Германии придерживались альтернативных позиций. К примеру, СДПГ продемонстрировала намерение отказаться от такой доктрины. Левые заявили, что надо дождаться выводов следствия, и лишь затем принимать какие-то решения.

Партия Гердта выступает за то, что эта ситуация – всего лишь выдуманный повод. Он нужен, чтобы подорвать отношения России и Германии, что в том числе ударит и по экономике ФРГ.

Эти дебаты в бундестаге показывают, насколько Германия далека от суверенности, цитирует политика телеканал "360".