Соратник Меркель потребовал от Шредера "отказаться от должностей и постов в России"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер "должен немедленно отказаться от своих должностей и постов в России": с таким заявлением выступил в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel зампред фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йохан Вадефуль. Критика в адрес экс-канцлера усилилась после истории с российским блогером Алексеем Навальным.

По мнению Вадефуля, только власти России несут ответственность за случившееся с Навальным, и "если у Герхарда Шредера еще есть политическая порядочность и ценности, ему должно быть непозволительно дальнейшее сотрудничество с компаниями и институтами, зависящими от такого правительства".

Продолжение такого сотрудничества означало бы, что Шредер "как минимум мирится с бесчеловечным поведением" и было бы "глубоко недостойно бывшего бундесканцлера", добавил Вадефуль.

В этом же духе высказалась и глава фракции "Союз-90" / "зеленые" в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт, потребовав также от правительства Германии немедленно остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2". По ее мнению, экс-канцлер Шредер "сейчас должен принять решение, поддерживает ли он демократию и права человека".

С 2017 года Герхард Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти", напоминает ТАСС. Он также возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей газопроводом "Северный поток", и совет директоров Nord Stream 2 AG – оператора проекта трубопровода "Северный поток – 2".

Партия "зеленых" ранее потребовала остановки строительства "Северного потока – 2", а в либеральной Свободной демократической партии предложили ввести временный, до прояснения всех вопросов, мораторий на строительство. Этого же потребовал кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Российская сторона заявляла, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако германская сторона пока не представила никаких доказательств своей версии об отравлении блогера.