Полиция схватила организатора хищения миллиарда рублей на Forex, находившегося в розыске

Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 миллиарда рублей на Forex рынке.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в настоящее время мужчина арестован.

Волк сообщила, что потерпевшими от преступной деятельности группы мошенников являются более 50 вкладчиков. Их обманывали посулами получения сверхприбылей на валютном рынке. На самом деле полученные от клиентов деньги лжеброкеры перечисляли на подконтрольные счета и присваивали.

По данным информационного агентства, речь идет об Александре Смирнове, который подозревается в хищении 1 миллиарда рублей у инвесторов своей компании STForex. Ранее он был отпущен под залог в 3 миллиона рублей, но пустился в бега.

Еще двум предполагаемым участникам преступного сообщества, Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, удалось покинуть Россию в конце прошлого года, и они заочно объявлены в международный розыск.