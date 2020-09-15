Боярский упал в обморок перед прививкой от гриппа

Актер Михаил Боярский упал в обморок в поликлинике. Он потерял сознание во время осмотра перед вакцинацией против гриппа.

"Артисту оказали помощь, а потом он все же решил сделать прививку. Домой он ушел самостоятельно", – сообщил агентству "Интерфакс" неназванный источник.

По информации "КП", у Боярского случился резкий скачок артериального давления. Однако сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в ближайшие недели ожидают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Минздрав РФ подготовил рекомендации по профилактике этих заболеваний. Ведомство рекомендовало прививаться от гриппа, назвав вакцинацию важнейшей профилактической мерой.