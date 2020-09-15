Лига чемпионов. Определился соперник "Краснодара" в плей-офф

Футбольная Лига чемпионов нового сезона набирает обороты. Идет квалификация турнира и, хотя все на этой стадии решается в одноматчевых дуэлях, накал страстей от этого меньше не становится. Определился соперник российского "Краснодара" по стадии плей-офф – им стал греческий ПАОК, переигравший дома португальскую "Бенфику" – 2:1.

Изначально фаворитом в этой паре был клуб из Лиссабона, который имеет гораздо больше опыта в евротурнирах. Однако на стороне греков было преимущество домашнего поля, хотя матч при этом и проходил без зрителей, как предусмотрено протоколом коронавирусного времени. Все решили два гола хозяев во втором тайме, один из которых забил в свои ворота игрок гостей Вертонген, а второй – сербский легионер хозяев Живкович. В добавленное судьей время счет "размочил" Силва.

В двух других встречах первого игрового дня третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов зафиксированы победы хозяев с одинаковым счетом 2:0. Киевское "Динамо" на домашнем стадионе оказалось сильнее голландского "АЗ Алкмара", а бельгийский "Гент" переиграл венский "Рапид". Победители этих матчей сыграют в раунде плей-офф между собой.