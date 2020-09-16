Наследство Баталова: кто захватил недвижимость семьи артиста

Пустые банковские счета и пропавшие ценные вещи. И даже квартира частично продана. Кого вдова и дочь Алексея Баталова обвиняют в мошенничестве?

"Мы остались без средств к существованию", – цитата из заявления в столичную полицию, которое написали вдова и дочь Алексея Баталова.

Родственники знаменитого актера просят помощи и защиты, поскольку внезапно обнаружили, что оставленное им наследство – перешло в руки чужих людей.

Теперь банковские счета опустошены, из камеры хранения исчезли ценности и медали, недвижимостью распоряжаются другие. И даже квартира, в которой живет 85-летняя Гитана Леонтенко и страдающая ДЦП Мария Баталова – оказалась частично продана. И что самое ужасное – всё это происходит, якобы, с одобрения членов семьи.

Вдова Баталова узнала, что в свое время сама подписала генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом. По крайней мере, именно такой документ есть на руках у супружеской пары – ранее хороших знакомых.

И действуют эти люди на свое усмотрение. Однако, Леонтенко уверяет – ничего подобного оформлять она вовсе не собиралась и стала жертвой расчетливых мошенников.

Дом на Набережной. В десяти минутах от Кремля. Именно здесь – четырёхкомнатная квартира, в которой с дочерью Марией, прикованной к постели, живет Гитана Аркадьевна.

Она показывает комнату супруга. Обстановка тут бережно сохранена. Так, будто актер вот-вот вернется. Только здесь стоял диванчик с той комнаты, Маша на нем спит, без отца очень тоскует. А теперь – еще и много нервничает. Гитана Аркадьевна заявляет, что они с дочерью лишись трети этой квартиры.

Еще две – в том числе на Кутузовском проспекте, а также мастерская актера по договору пожизненного содержания отошли к Наталье Дрожжиной. Вместе со своим мужем, юристом Михаилом Цивиным, она всячески помогала женщинам, когда Алексей Баталов умер.

"Маша говорит, что маму запутали эти люди, сама она не могла влезать в дела имущественные, она была уверена, что все в порядке. А эти люди, по словам Маши, Гитаны часто приходили, взяли на себя роль опекунов. Решали массу проблем – то с ремонтом, когда были похороны, организовывали их", – поясняет Ева Меркачева, обозреватель "МК".

Смерть супруга ударила по здоровью Гитаны Аркадьевны. Она говорит, что почти не ходила, у нее развилась катаракта. Бумаги – заявляет – подписывала, полагаясь на слова Цивина и Дрожжиной.

Доверенность, документы на недвижимость, доступы к счетам. Передала даже ключ от банковской ячейки, откуда, мол, тоже многое пропало.

"Цивин под это дело забрал все документы, Алешины и мои. Время идет, а он бумаги назад не приносит! Когда я стала спрашивать про них, он на меня наорал. Я вдруг поняла, что происходит что-то непонятное. И тут Дрожжина проговаривается, что она — опекун Маши", – рассказывает супруга Баталова.

Мария окончила институт, сама пишет сказки и сценарии. Алексей Баталов положил много сил, чтобы, несмотря на недуг, дочь осталась дееспособной, независимой и обеспеченной. Но сейчас ее имуществом управляют другие люди.

Ровно, как и имеют доступ к ее банковским счетам, многие из которых были закрыты – так утверждает Гитана Аркадьевна. Без ее ведома.

Господин Цивин парирует. Семья попала под дурное влияние. Мол, готовы все вернуть. Но другой дочери Баталова, Надежде.

"Дрожжина готова передать права на недвижимость, только дочери Надежде Алексеевне, это один родственный человек по линии Баталова. Все остальные советники и советчицы, которые влияет на Гитану Аркадьевну, неприемлемы, мы с ними не будем вести переговоров", – заявил Михаил Цивин.

Упомянутая выше Надежда считает, что "эти люди попросту обобрали пенсионерку и ее дочь". И теперь не хотят из-за странных причин возвращать то, что отошло к ним по доверенности.

"Мария – инвалид первой группы, любой проходящий мимо бомж может подписать документ за Марию. Мария подписать не может, с большим трудом это делала, когда писала в паспорте и в доверенности Гитаны, эти все документы хранятся у нас", – упорствует Михаил Цивин.

Хотя сама Мария утверждает, что отчуждать имущество в чью-либо пользу не хотела. А про договор, подписанный от ее имени, ничего не знает. Ровно, как и не имеет отношения к фонду памяти отца, который создали Цивин и Дрожжина.

Он сейчас в мастерской актера базируется. Вдова легендарного артиста обратилась в полицию. Поскольку уверена, что они с дочерью – стали жертвами обмана.