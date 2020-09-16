Вдова и дочь Алексея Баталова остались без денег и недвижимости

Вдова и дочь-инвалид народного артиста СССР Алексея Баталова попали в крайне тяжелую ситуацию – у них отобрали недвижимость и деньги со счетов. Причем, сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет.

На данный момент точно известно лишь о том, что вдова великого артиста Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и её супруга Михаила Цивина.

В заявлении говорится, что были обманом получены нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в частности несколькими квартирами и банковскими счетами.

Гитана Леонтенко утверждает, что ей и дочери больше не на что жить.

На лестничной клетке дома на набережной, у дверей квартиры Баталовых дежурят съемочные группы нескольких телеканалов.

"По расширенным выпискам из банка, деньги сняла Дрожжина Наталья. – Какую сумму? – 107 тысяч долларов и 4 евро", – рассказала Татьяна, адвокат семьи Баталовых.

Заслуженная артистка России Наталия Дрожжина и её супруг Михаил Цивин заявляют, что готовы с документами в руках опровергнуть клевету.

"Шестого июля 2020 мы были на оплате в Сбербанке, вот выписка, где счет в долларах, большая сумма и остальное все в рублях", – ответила Дрожжина.

"Доверенность есть у вас на управлением всем имуществом Баталовых? – Есть! После смерти Алексея Владимировича необходимо было оформлять документы по захоронению от имени Гитаны Аркадьевны, необходимо было решать все хозяйственно-коммунальные бытовые вопросы", – заявил Цивин.

Действительно, Цивин и Дрожжина начали опекать семью народного артиста много лет назад, еще когда Алексей Баталов был жив и попал в больницу с переломом ноги.

Потом была громкая история с захватом дачного участка Баталовых соседом и Михаил Цивин вел судебные дела.

Однако старшая дочь Баталова, Надежда, считает, что все это было небескорыстно: "Господин Цивин с мадам Дрожжиной переписали на себя недвижимость и обнулили счета моей сестры Марии".

"Гитана соответственно подписала договор ренты. И таким образом они потеряли 1/3 4-комнатной квартиры в доме на набережной. Кроме того, Маша получила квартиру от бабушки, она им тоже соответствующим образом не принадлежит. И была еще куплена квартира на Кутузовском проспекте за их счет", – проинформировала общественность Татьяна Федоткина, заведующая отделом репортера и светской жизни газеты "Московский комсомолец".

Стоимость всей этой недвижимости превышает 100 миллионов рублей.

"На нынешний момент вы являетесь обладателем этой всей недвижимости и квартир, которые отошли вам по договору ренты? – Обладатель – Марья Алексеевна, потому что в договоре пожизненного содержания написано, что ни закладывать, ни отторгать, ни продавать я не имею права", – пояснила Наталия Дрожжина.

Как утверждает Михаил Цивин, договор ренты был заключен по просьбе самой же Гитаны Леонтенко, чтобы обеспечить будущее её дочери Марии, больной ДЦП.

"Почему теперь Гитана Аркадьевна говорит, что этот договор был заключен обманом и что она не понимает, что подписывала? – Нет, Гитана Аркадьевна прекрасно это понимала, потому что этот договор был ей нотариусом прочитан в присутствии Марии Алексеевны", – сообщил Цивин.

Друзья семьи Баталовых, говорят, что до сих пор не в силах поверить в произошедшее.

"Украдены деньги, украдены документы. Эти люди были в семье, они всегда как-то очень были такие открытые. Ничто не могло говорить о том, что вдруг обернется все совершенно чудовищной историей", – говорит Юрий Норштейн, народный артист России, художник-мультипликатор.

Начата доследственная проверка. 18 сентября в УВД по Центральному округу столицы должны дать официальный ответ на жалобу – будет или нет возбуждено уголовное дело в отношении Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина.