Российских школьников начали проверять на склонность к наркомании

В школах страны начались проверки учащихся на склонность к наркотикам. Не остались в стороне и школы Забайкальского края. В этом году решили проводить тестирование строго конфиденциально, но не анонимно. Поэтому на учителей возлагается задача – грамотно мотивировать школьников на тестирование. Для полноты картины охват региона должен составлять до 90 процентов подростков в возрасте от 13 лет.

Агинский район в числе первых приступил к проверке школьников на наркотическую зависимость. Так, ученик 8-го класса гимназии № 21 Егор Сулоев уже второй год добровольно участвует в акции. Он уверен, что если скрывать нечего, то пройти большой опросник на компьютере – не составит труда.

К слову, в Агинский район отличается высокой явкой, хоть и добровольной. Помощь в этом оказывает Центр "Семья", психологи которого проводят мастер-классы с сотрудниками отделов образования.

Как информирует ГТРК "Чита", выходящая в эфире телеканала "Россия 1", тестирование проводится на базе Центра информационных технологий. Заполненные анкеты обрабатываются с помощью автоматизированной системы. Далее психологи центра "Семья" описывают результаты и оправляет их в Минобр региона. После министерства образования совместно с министерством здравоохранения выделяют группы риска и уже решают – кому необходимо пройти профилактический медосмотр. Отметим, что медосмотр должен проводиться добровольно и с согласия законных представит ей ребенка.