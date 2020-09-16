Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

Российское правительство изменило правила въезда в страну. Теперь заграничным родственникам россиян будет проще оформить визу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Речь идет о таких родственниках, как супруги, родители, дети, братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Они смогут оформить долгосрочные частные визы, действующие в течение года.

"Сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", – пояснил премьер-министр. Также, по его словам, будет упразднена норма закона, которая требовала приезжим каждые три месяца отправляться за пределы России, чтобы сохранить право на получение визы.

"Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться", – считает Мишустин.

14 сентября сообщалось о еще одном нововведении в сфере миграционной политики. Для иностранцев, которые приезжают работать в Россию, предложили ввести фиксированный авансовый платеж. Такую инициативу включили в проект нового федерального закона о вопросах миграции, подготовленный МВД РФ.