Житель Бурятии задушил громко храпевшую родственницу

В Бурятии обездвиженная пенсионерка пала жертвой 38-летнего племянника, который потерял сон из-за храпа родственницы. Обезумевшего мужчину, как отмечает республиканское управление СКР, пыталась остановить мать, но он всё-таки довёл дело до трагического финала.

Семейная драма разыгралась в селе Киран Кяхтинского района, где в одном доме проживали 38-летний подозреваемый, его мать и её 82-летняя парализованная сестра. Незадолго до происшествия мужчина вернулся с заработков из другого региона. И то ли с устатку, то ли на радостях ударился в загул. Вечером 14 сентября после двухдневного запоя он прилёг отдохнуть. Но заснуть ему никак не давал тётин храп. Гуляку это разозлило так, что он подбежал к женщине, обхватил её шею руками и задушил.

От шума проснулась мать обвиняемого. Она попыталась остановить пьяного сына, но не смогла. После случившегося родительница побежала к родственникам и от них вызвала полицию. Мужчина не пытался сбежать и оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.