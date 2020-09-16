Кондуктор трамвая дал достойный отпор напавшим на него безбилетникам

В Краснодаре кондуктор выступил в ролик борца смешанных единоборств, пытаясь высадить из трамвая отказавшихся платить за проезд молодых людей. Спарринг сотрудник транспортной организации как минимум не проиграл, но по итогам встречи лишился мобильного телефона и 4,6 тысячи рублей. Одного из подозреваемых уже задержали, его допрос сняли на видео.

Инцидент произошел около шести часов утра 16 сентября в трамвае №5 на остановке "улица Октябрьская". Сначала, как видно на кадрах с камеры наблюдения, кондуктор пытался уговорить приятелей заплатить, но понимания не нашел – те наотрез отказались. Стоило 44-летнему мужчине пригрозить выставить их силой, как ему самому пришлось защищаться от нападок со стороны безбилетников.

Вызов был принят: кондуктор скинул жилет и валидатор, после чего дал бой противнику. Последний пытался применить борцовские приемы и махал ногами в воздухе, используя в качестве поддержки перила, но мужчина продолжал наседать. В итоге, когда трамвай прибыл на конечную остановку, один из злоумышленников бросился наутек. Его сражавшийся приятель прикарманил мобильный телефон и деньги из сумки и спокойно покинул общественный транспорт, беседуя с вагоновожатой. Немногим позже один из зайцев снял с украденной банковской карты 4 тысячи рублей.

Стражи порядка задержали убежавшего первым молодого человека – им оказался 20-летний местный житель. Он признался, что едва знаком со своим попутчиком, был пьян и фактически выступал миротворцем, но не смог помирить противников. Свой побег он объяснил тем, что был напуган.

Второго безбилетника, который и махал кулаками, сейчас ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.