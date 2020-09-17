Мэра Харькова доставили на лечение в Германию

Мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен на лечение в Германию. Как сообщили украинские СМИ, за ним прислали борт из Нюрнберга.

По информации журналистов, ранее родные политика настаивали на лечении в Вене, но после остановились на клинике Сharite в Берлине. Там на лечении находится российский блогер Алексей Навальный, напоминает телеканал "Россия 24".

По словам медиков, состояние градоначальника стабильно тяжелое. Некоторые пишут, что пациент – в коме. Другие утверждают, что у него якобы был инсульт на фоне коронавируса COVID-19. Официальных заявлений пока нет.

Точно известно, что 25 октября на Украине пройдут выборы. И Кернес собирался снова баллотироваться.