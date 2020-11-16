Выборы президента Молдавии: Майя Санду побеждает, набрав 56,28 процента голосов

Центризбирком Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны. Майя Санду лидирует, набрав 56,28 процента голосов. За Игоря Додона проголосовали 43,72 процента избирателей.

В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии прошел второй тур выборов президента страны, напоминает РИА новости. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре были бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду и президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок.

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, которые были оппонентами Майи Санду в первом туре президентских выборов в Молдавии, поздравили ее с победой во втором туре.

В целом, к настоящему времени обработано 98,69 процента голосов. Пока продолжают работать избирательные участки в Канаде и США.

Согласно законодательству Молдавии, победителем выборов в стране признается кандидат, который получил более половины действительных голосов избирателей.