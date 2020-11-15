Выборы в Молдавии: обработано 85 процентов протоколов, Санду лидирует

Бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду после обработки 85 процентов протоколов с избирательных участков лидирует во втором туре президентских выборов в стране, набрав 51,68 процента голосов.

В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии прошел второй тур выборов президента, сообщает РИА Новости. Граждане Молдавии выбирали президента страны на ближайшие четыре года. Во втором туре выборов претендентами были Майя Санду и президент Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок.

Согласно данным ЦИК, за Санду проголосовали 51,68 процента избирателей, Додон набрал 48,32 процента голосов.

По законам Молдавии, победителем на выборах президента признается кандидат, который получил более половины голосов избирателей.