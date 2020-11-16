Перуанский суд оценит законность импичмента Вискарры

В Перу сегодня будут рассматривать вопрос о законности импичмента экс-президента страны Мартина Вискарры. Неделю назад парламент признал его морально недееспособным и отстранил от руководства страной, после чего в Перу вспыхнули протесты, напоминает телеканал "Россия 24".

В результате столкновений манифестантов с полицией погибли как минимум два человека, еще около 100 пострадало. Еще 40 человек числятся пропавшими без вести. Временный глава страны Мануэль Мерино на фоне волнений объявил о своей отставке. К тому же часть депутатов и представителей местных властей отказались ему подчиняться.