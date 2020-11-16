Тренер Магнитки Воробьев: хоккеисты "Металлурга" сражались героически

"Сражались героически" – такими словами оценил главный тренер магнитогорского "Металлурга" работу своей команды в проигранном матче Континентальной хоккейной лиги от новосибирской "Сибири" (2:3). Этой встрече накануне завершился очередной тур регулярного чемпионата.

"Два гола в меньшинстве пропустили, точнее, один был уже после розыгрыша меньшинства, -цитирует Воробьева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. – Героически сражались, сравняли счет, но вчистую проиграли вбрасывание и пропустили еще гол".

В отчетной игре впервые с 16 октября вышел на лед голкипер Магнитки Василий Кошечкин. Тренер сказал: "Кошечкин? Когда-то всем надо начинать, он долго готовился, подходил. [Травмированный] Михаил Пашнин тоже вчера начал кататься".