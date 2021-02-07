Хоккеисты Магнитки сделали камбэк в матче с "Барысом"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день: в Магнитогорске местный "Металлург" принимал казахстанский "Барыс". Игра получилась напряженная, соперники поочередно выходили вперед, но хозяева оказались чуть удачливее в концовке – 3:2.

При этом счет был открыт только во втором тайме, когда Плотников использовал точный пас Прохоркина. Магнитка повела 1:0, но затем два гола забили гости – оба раза отличился Вароне. Только в третьем периоде магнитогорцы смогли сравнять счет (Плотников) и забить победный гол (Кулемин).

Несколькими днями ранее "Металлург" также победил "Барыс" на своем льду – 3:1. А до этого в Казахстане соперник обменялись победами – "барсы" выиграли в овертайме 3:2, а уральцы по буллитам – 2:1.