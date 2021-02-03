Магнитка продлила победную серию в КХЛ до восьми матчей

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли казахстанский "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Первыми счет открыли игроки "Барыса", когда на 24-й минуте матча голом отличился Кирилл Панюков. Однако Магнитка смогла ответить сопернику тремя подряд заброшенными шайбами. Волевую победу команде принесли точные броски Андрея Нестрашила, Михаила Пашнина и Николая Голдобина.

Таким образом, "Металлург" добился восьмой победы подряд. Команда не проигрывает с 11 января и после победы над "Барысом" занимает третью строчку в таблице Восточной конференции с 71 баллом. Клуб из Нур-Султана идет девятым (60 очков).

В параллельных матчах "Трактор" в родных стенах обыграл "Нефтехимик" (5:3), а "Ак Барс" на выезде победил "Автомобилист" (3:2).