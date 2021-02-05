"Металлург" продлил победную серию в игре с "Ак Барсом"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" одержали девятую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На этот раз был повержен казанский "Ак Барс". Хозяева льда забросили в ворота гостей три безответные шайбы.

За Магнитку отличились Михаил Пашнин (46-я минута), Деннис Расмуссен (55-я) и Сергей Плотников (59-я)​​​. Вратарь хозяев льда Василий Кошечкин отразил 42 броска по своим воротам.

"Металлург" набрал 73 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Ак Барс" с 84 баллами сохранил лидерство на Востоке.

В другой встрече дня екатеринбургский "Автомобилист" дома оказался сильнее нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 4:3.