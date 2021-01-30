КХЛ. Магнитка в матче с "Йокеритом" добилась седьмой победы подряд

Магнитогорский "Металлург" одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против финского "Йокерита". Игра проходила на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Победу Магнитке принесли точные броски в исполнении Денниса Расмуссена, Андрея Чибисова, Игоря Швырева и Тейлора Бека, ставшего автором дубля. У "Джокеров" автором единственной ответной шайбы стал Сами Леписте.

"Металлург" добился седьмой победы подряд в "регулярке" лиги. Команда не проигрывает с 11 января и после 51 матча имеет в своем активе 69 очков, занимая третье место в таблице Востока. "Йокерит" же с 56 баллами располагается на пятой строчке Запада.