Андрей Рублев: проиграл своему кумиру, не хватило опыта

Россиянин Андрей Рублев дебютировал на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, что начался накануне в столице Великобритании. Наш спортсмен встречался с именитым испанцем Рафаэлем Надалем и уступил (3:6, 4:6), сославшись после игры на нехватку опыта таких встреч.

"Не могу сказать, что на игру повлияло то, что Рафаэль – мой кумир, – цитирует Рублева официальный сайт АТР. – Скорее свою роль сыграло то, что я не очень много встречался с топ-игроками. У остальных намного больше такого опыта, а я сейчас только второй раз играл с Рафой и еще один раз играл с Роджером [Федерером]. У меня всего три матча против "Большой тройки".

Россиянин отметил, что в целом подавал плохо: "Это потому, что немного нервничал – и это нормально. Когда Надаль сделал брейк во втором сете, я успокоился и начал подавать намного лучше. Игра пошла по-другому, но было уже поздно".

Также Андрей ответил на вопрос, не чувствовал ли усталости после того, как в этом сезоне провел почти 50 матчей: "Во-первых, у меня было несколько дней отдыха. В Париже я был психологически вымотан, очень устал, но здесь я свежий. Важнее опыт. Рафа – один из топ-игроков. Ему не нужно много матчей, чтобы попасть в восьмерку лучших. А мне нужно бороться за это место, поэтому я должен был много играть".