Итоговый турнир АТР. Андрей Рублев уступил Надалю

Матчем с испанцем Рафаэлем Надалем принял старт на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Андрей Рублев. На состязании, проходящем в столице Великобритании, он выступает в группе "Лондон 2020". Второй наш спортсмен Даниил Медведев играет в квартете с названием "Токио 1970".

Рублев в этом году проводит отличный сезон, являясь лидером среди игроков АТР по числу выигранных соревнований. Однако, Итоговый турнир – состязание особое, здесь реально выступают только лучшие. И первый матч у Андрея не вполне получился. Он уступил испанской живой легенде в двух сетах – 3:6, 4:6.

В другом матче этой группы несколькими часами ранее австриец Доминик Тим переупрямил прошлогоднего чемпиона грека Стефаноса Циципаса – 7:6, 4:6, 6:3. Даниил Медведев примет старт на Итоговом турнире в понедельник, 16 ноября, в матче против русского немца Александра Зверева.