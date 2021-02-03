Кубок АТР. Рублев переиграл японца Нисиоку

Розыгрыш командного Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов продолжается в австралийском Мельбурне. Команда России во втором туре играет со сборной Японии. Первым на корт вышел Андрей Рублев, который принес россиянам первое очко в матче.

Рублев встречался со второй ракеткой Страны Восходящего солнца Йосихито Нисиокой. Соперник не смог оказать россиянину достойного сопротивления и взял в двух сетах всего четыре гейма – 6:1, 6:3 в пользу Андрея.

Россияне повели в матче с японцами 1:0. Теперь во втором поединке дня Даниил Медведев встретится с Кеи Нисикори, а затем состоится парная комбинация. Днем ранее наша пар переиграла сборную Аргентины – 2:1. Победа над японцами выведет Рублева и Медведева в полуфинал.