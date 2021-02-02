Кубок ATP. Рублев принес России первую победу в матче с Аргентиной

В Мельбурне завершилась первая встреча в противостоянии сборных России и Аргентины на групповом этапе Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Аргентинец Гидо Пелья ничего не смог поделать с россиянином Андреем Рублевым. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:2 в пользу нашего спортсмена.

Чуть позже на корт выйдут Андрей Медведев и Диего Шварцман. Также 2 февраля состоится парная встреча. За россиян выступят Евгений Донской и Аслан Карацев. Их соперниками станут Орасио Себальос и Максимо Гонсалес.

Напомним, что победитель группы D, в которую помимо сборных России и Аргентины попала команда Японии, выйдет в полуфинал Кубка ATP.