Теннисисты сборной России узнали соперников по Кубку ATP

Определились соперники мужской сборной России по теннису по групповому этапу Кубка ATP. В результате жеребьевки российская команда была определена в группу "D", где сыграет с Аргентиной и Японией.

Сборную России будут представлять два теннисиста – Даниил Медведев и Андрей Рублев. В составе аргентинской команды выступят Диего Шварцман и Гидо Пелья. У Японии же в состав включены Кей Нисикори и Есихито Нисиока.

Каждое противостояние группового этапа будет состоять из двух матчей одиночного разряда, и одного – парного. Победитель группы пробьется в полуфинал турнира.

Кубок ATP пройдет с первого по пятое февраля. Соревнование будет предварять собой первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии, намеченный на 8-21 февраля.