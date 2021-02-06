Медведев и Рублев вывели сборную России в финал Кубка ATP

В рамках полуфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) сборная России в австралийском Мельбурне переиграла национальную команду Германии.

Андрей Рублев в первой встрече за один час 34 минуты победил немца Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:1, 6:2), а во второй игре Даниил Медведев за два часа 38 минут переиграл Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5).

Таким образом, сборная России досрочно вышла в финал турнира, где в воскресенье, 7 февраля, сыграет с командой Италии. Ранее на групповом этапе россияне оказались сильнее Аргентины (2:1) и Японии (2:1).

Напомним, Кубок АТР проходит во второй раз, действующим победителем является Сербия, обыгравшая в финале Испанию. Российская команда в прошлом году дошла до полуфинала турнира, где уступила сербам.