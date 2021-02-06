Медведев – о победе над Зверевым: сумасшедший матч, но многое мне не понравилось

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Александром Зверевым во втором матче полуфинала Кубка АТР.

Медведев за два часа 38 минут переиграл Зверева со счетом 3:6, 6:3, 7:5. В первой встрече Андрей Рублев победил немца Яна-Леннарда Штруффа. Таким образом, сборная России вышла в финал соревнования.

"Мячи были сложными, они буквально летали, – приводит слова Медведева ТАСС. – Сумасшедший матч, я рад в нем победить, даже если многое в нем мне не понравилось. Гораздо важнее – победа для страны и попадание в финал".

В финале турнира сборной России в воскресенье, 7 февраля, будет противостоять команда Италии. Ранее на групповом этапе россияне оказались сильнее Аргентины (2:1) и Японии (2:1).

Напомним, Кубок АТР проходит во второй раз, действующим победителем является Сербия, обыгравшая в финале Испанию. Российская команда в прошлом году дошла до полуфинала турнира, где уступила сербам.