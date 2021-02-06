Сборная России впервые вышла в финал командного турнира Кубка ATP

Теннисисты Медведев и Рублев вывели Россию в финал Кубка АТР в австралийском Мельбурне, вырвав победу у сборной Германии. Таким образом российские теннисисты впервые прошли в финальную стадию турнира и уже завтра сразятся за главный трофей с Италией.

Андрей Рублев и Даниил Медведев на кубке АТР в Мельбурне показывают, что такое синхронные выступление в теннисе. К полуфиналу против Германии оба подошли, не проиграв в одиночных матчах ни одного сета. В полуфинале и Медведев, и Рублев отдали первые партии в своих матчах, причем с одинаковым счетом, чтобы потом взять два сета подряд.

Первым на корт выходил восьмая ракетка мира Андрей Рублев. Соперник – Ян Леннард Штруфф. В Мельбурне таких соперников классом ниже Рублев привык обыгрывать легко. На этот раз пришлось постараться больше обычного. Рублев проиграл в первом сете 3:6, втянулся в матч, во второй и третьей партии – уже без шансов для Штруффа. 3:6, 6:1, 6:2 – победа Рублева за полтора часа. 11 раз за матч у Андрея получилось подать на вылет.

"Я давно знаю Штруффа, он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Он прогрессирует и прогрессирует, становится все лучше. Я знал, что матч будет сложным. В первом сете я нервничал, а он играл очень хорошо, постоянно атаковал, задавил меня. Во втором сете я решил, что с такой игрой матч закончится 3:6, 3:6. Нужно было что-то менять, я стал больше атаковать. Постепенно я начал играть лучше, играть агрессивнее, лучше двигаться. Вот что изменилось", – заявил Рублев.

Даниил Медведев играл против Александра Зверева. Четвертая ракетка мира против седьмой – такого статусного противостояния на кубке АТР пока не было. Первый сет за Александром Зверевым 6:3, и целая россыпь с подачей стабильно со скоростью более двухсот километров в час. Во втором сете представитель Германии выигрывал 3:2 по геймам, причем с брейк-пойнтом- это и был определяющий момент, когда у Медведева получилось поменять ход матча. Даниил выиграл 4 гейма подряд: посреди этого марафона у Зверева начались проблемы со поясницей, представитель Германии взял медицинский тайм-аут. В третьем сете Медведев довел дело до победы, хотя на матчболе начал буксовать: реализовал его только с пятой попытки. 3:6, 6:3, 7:5 за 2 часа и 30 минут.

"Концовка, конечно, получилась очень странной. Безумный матч. Рад одержать победу, хотя многое мне и не понравилось. Но важнее всего то, что я принес очко команде.... Сначала травма Зверева мне помогла, потому что он начал медленнее двигаться и подавать. Мне удалось реализовать возможность и перевести матч в третий сет. Думаю, если бы в начале третьего мне чуть больше повезло, или если бы я играл чуть лучше, я мог бы получить преимущество и выиграть легче. Но потом он, может быть, принял обезболивающее или просто разыгрался, но матч стал тяжелым. Мне пришлось бороться до конца", – сказал Медведев.

После побед Рублева и Медведева парный матч уже ничего не решал, Евгений Донской и Аслан Карацев его проиграли. Итоговая победа над Германией 2:1: сборная России впервые вышла в финал командного турнира кубка АТР. Матч да золото – в воскресенье рано утром против сборной Италии.