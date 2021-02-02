Российские теннисисты победили аргентинцев в Кубке ATP

Мужская сборная России по теннису оказалась сильнее команды Аргентины в матче группового этапа Кубка ATP. Россияне выиграли две одиночные встречи благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева.

Первый без проблем обыграл Гвидо Пелью в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. После Рублева на корт вышел Медведев. Ему пришлось потратить больше времени, чем партнеру по команде. Однако он все-таки сумел сломить сопротивление Диего Шварцмана – 7:5, 6:3. Парная встреча уже не повлияет на итоговый результат.

3 февраля россияне сыграют с японцами. Победитель группы выйдет в полуфинал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов.