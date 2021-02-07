Теннисная сборная России впервые выиграла кубок ATP

Сборная России впервые выиграла кубок ATP – Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир прошел в Австралии.

Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали ни единого сета соперникам – теннисистам сборной Италии Фабио Фоньини и Маттео Берреттини, сообщает "Россия 24". По итогам финального поединка Рублев обыграл Фоньини со счетом 6:1, 6:2, после чего Медведев взял верх над Берреттини (6:4, 6:2) и лишил Италию шансов на победу.

Для Медведева это 14 победа подряд – самая длинная серия в его профессиональной карьере.

Кубок ATP разыгрывают второй раз в истории. В прошлый раз наша сборная дошла до полуфинала. Это первый командный турнир, который российская сборная по теннису взяла за последние 13 лет. В 2008 году в Кубке Федерации победили женщины.