Медведев: победа сборной России на ATP Cup – большое достижение

Теннисист сборной России Даниил Медведев подвел итоги выступления команды на ATP Cup. Первая ракетка страны отметил важность победной серии, с которой россияне прошли турнирную дистанцию.

"Безусловно, хотелось бы поблагодарить команду: Андрей выигра все свои матчи, я тоже не проигрывал, – цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour. – Это большое достижение и я благодарен всем за то, что были со мной здесь".

"Что касается победной серии, то да, после 10 победных матчей против соперников из десятки лучших в рейтинге ATP уверенности прибавляется. Даже если проигрываешь, то уже осознаешь, что способен выступать на на таком уровне. Это помогает выстоять в следующий раз".

Напомним, что в финале ATP Cup Медведев и Рублев обыграли итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.