Триумф на Кубке ATP: скорость Рублева и тактика Медведева

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли победу нашей сборной на командном турнире АТР в Австралии. В финальном матче россияне одолели национальную команду Италии, не отдав соперникам ни одного сета.

По факту это первая победа российской теннисной мужской команды на международных соревнованиях с 2006 года. Предыдущий раз наши праздновали успех еще на Кубке Дэвиса, имея в составе Давыденко, Сафина и Турсунова. Теперь в мировом теннисе другие гранды из России, и оба находятся в топ-10 – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев: "Хотел бы поблагодарить команду. Спасибо за то, что были со мной здесь. Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни матча. Победная серия? Да, провести 10 встреч против оппонентов из топ-10 и не проиграть — это придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз".

В финальной встрече первым начинал Рублев, которому в соперники достался Фабио Фоньини. На матч с ним россиянин потратил чуть больше часа, победив в итоге в двух сетах, более чем уверенно. Счет: 6:1, 6:2. По схожему сценарию прошел и матч Медведева, который так же не отдал Маттео Берреттини ни сета – 6:4, 6:2 за один час и двадцать минут.

"Я играл очень хорошо всю неделю с первого матча и просто выходил на площадку, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч. Я играл с Фабио до этого шесть раз и несколько раз проигрывал очень сложные матчи, очень болезненные. Я знал, что счет не имеет значения, у него всегда есть шанс. Он всегда знает, как вернуться, поэтому я старался продолжать независимо от счета. В конце концов, я действительно доволен тем, как все получилось", —говорит восьмая ракетка мира Андрей Рублев.

Кубок АТР прошел во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив сербам. В этом году на групповом этапе Медведев и Рублев обыграли команды Аргентины и Японии, в полуфинале – немцев, а в решающем матче – Италию.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев называет победу российской сборной прогнозируемой: "Рублев играл на таких скоростях, что не дал сопернику созидать, скорость полета его мяча не дала ничего сделать Фоньини. Медведев же выиграл тактически, хорошо играл под лево и по скорости. Когда сделал брейк, сомнений в победе уже не было".

В итоге сборная России впервые в истории завоевала ATP Cup, а Даниил Медведев и Андрей Рублев за весь турнир не проиграли ни одного одиночного поединка. Более того, Медведев продлил до 14 побед серию матчей, начатую еще в прошлом году. И вдобавок к выигранному трофею, рейтинговым очкам и призовым наши лидеры набрали неплохую форму перед стартующим уже скоро первым в сезоне турниром большого шлема – Australian Open.