Медведев вывел команду России в полуфинал Кубка АТР

В австралийском Мельбурне продолжается розыгрыш командного Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Команда России во втором туре играет со сборной Японии. Андрей Рублев выиграл первый матч, Даниил Медведев в своем поединке с Кеи Нисикори также добился победы.

Несколькими часами ранее Рублев победил вторую ракетку соперников Йосихито Нисиоку – 6:1, 6:3. Медведев встречался с Нисикори, лидером сборной Страны Восходящего солнца. Матч получился неоднозначным.

Первый сет однозначно остался за россиянином – 6:2. Однако Нисикори не собирался сдаваться и во второй партии до поры вел равный бой. Но при счете 4:4 Даниил взял два гейма и победил – 6:4.

Счет в матче Россия – Япония стал 2:0 и парная комбинация не имеет значения: россияне выиграли вторую встречу в группе "D" и досрочно вышли в полуфинал Кубка АТР. Днем ранее наша пара победила команду Аргентины – 2:1.