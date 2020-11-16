Бокс. Прошла жеребьевка турнира суперсредневесов "Короли нокаутов"

Крупный боксерский турнир "Короли нокаутов Трофи" пройдет в понедельник, 16 ноября. Накануне состоялась жеребьевка состязаний в суперсредней весовой категории, где состоятся семь поединков, которые определят сильнейшего боксера по системе боев на выбывание.

По итогам жеребьевки восемь спортсменов были разбиты на две подгруппы, по четыре участника в каждой. Победитель подгруппы выходит в финал, проигравший выбывает из гонки за главный приз. Все бои турнира на выбывание пройдут по формуле 4 раунда по 3 минуты.

В четвертьфинале встретятся: Магомедбек Махмудов (Москва, дебют) – Арест Саакян (Армения, рекорд 4-0), Сергей Черняк (Санкт-Петербург, дебют) – Денис Погодин (Серпухов, 2-1), Павел Лисенков (Серпухов, 2-0) – Равшан Эргашев (Санкт-Петербург, 5-0-1), Максим Смирнов (Пермь, 8-9-3) – Магомед Магомедов (Дагестан, дебют).

В качестве ведущего церемонии жеребьевки выступил известный оперный певец-тенор Дмитрий Галихин. К слову, кандидат в мастера спорта по боксу остается верен своему спортивному прошлому, и в понедельник 16 ноября Дмитрий дебютирует на ринге в Vegas City Hall уже в роли ринг-анонсера.